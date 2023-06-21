Yüksekova'da mest eden "hilal" görüntüsü

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan hilal kendine hayran bıraktı.

Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde beyaz ve kızıl renginde büyük bir şekilde dağların üzerinden çıkan hilal, ilçeye ayrı bir güzellik kattı.

Beyaz ve kızıl rengiyle dağların üzerinde hakim bir şekilde duran hilal, güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı. Bazı vatandaş ise, hilal'in güzelliğini fotoğrafladılar. Hilalin beyaz ve kızıl rengine hayran kalan Serdar Yiğit, "Havanın açıklaması nedeniyle hilalin güzel bir görüntüsü var. İlk kez bu kadar net fotoğrafladım. Muazzam bir görüntü. Kesinlikle hayran kaldım, fotoğraflamak için muazzam bir görüntü. Doyasıya bakma fırsatımız oldu" dedi.