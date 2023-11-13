Yüksekova'da Mahsur Kalan İnek Kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki kara yolu kenarındaki güvenlik bariyerinden geçerken mahsur kalan ineği vatandaşlar kurtardı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçenin İnanlı köyü yanında geçen kara yolunda meydana geldi. Otlandıktan sonra yolun karşısına geçerken üzerinden atladığı güvenlik bariyerinde mahsur kalan inek için çevredeki vatandaşlar hemen kurtarmak çalışması başlattı. Vatandaşların yaptığı çalışma sonucunda inek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

İneği kurtardıklarını belirten Adem Kahraman, "Bariyer üzerinden atlamak isterken mahsur kalmış. Bizde görür görmez hemen yardıma koştuk. En sonunda ineği kurtardık" dedi. - HAKKARİ