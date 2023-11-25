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Yüksekova'da Karla Mücadele Ekipleri Üs Bölgesi Yolunu Açtı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu 3 günde açtı. İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 135 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma yürüten ekipler zorlu şartlara rağmen 7 kilometrelik yolu 3 günde açabildi. Ekipler kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu üs bölgesi yolunu 3 günde açtı.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, geçen hafta etkili olan yağışın ardından kapanan üs bölgelerinin yolunda çalışma başlattı.

İkiyaka Dağları'ndaki 3 bin 135 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi yolunda çalışma yürüten ekipler zorlu şartlara rağmen 7 kilometrelik yolu 3 günde açabildi.

Ekipler kar kalınlığının yer yer 4 metreyi bulduğu bölgede yol genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Yaşam

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