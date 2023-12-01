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Yüksekova'da karla mücadele çalışması sürüyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri, yolu kapanan üs bölgelerinde karla mücadele çalışması yapıyor.

Yüksekova'da karla mücadele çalışması sürüyor

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde karla mücadele çalışması tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde meteorolojinin yaptığı uyarılardan sonra bölgede yoğun kar yağışı etkisini göstermişti. Kısa sürede ilçe merkezi beyaza bürünürken, yüksek rakımlı dağlarda ise kar kalınlığı 20 santimetreyi bulmuştu.

Bununla beraber İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Tuğ Tepe ve Evliya Tepe üs bölgelerinde karla mücadele çalışması başlattı. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe ve 2 bin 970 rakımlı Evliya Tepe üs bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarda sona gelindiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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