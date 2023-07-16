Yüksekova'da insan yüz figürünü andıran böcek şaşırttı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mustafa Çalışkan isimli vatandaşın bulduğu ve sırtında insan yüzü figürü bulunan benekli kalkan böceği şaşırttı.

Mustafa Çalışkan isimli vatandaş, öğlen saatlerinde aracını çalıştırmak üzeri bindiği sırada direksiyon üzerinde insan yüzünü andıran benekli böceğini gördü. Öncelikle böceğin durumuna şaşıran Çalışkan, hemen böceğe zarar vermeyecek şekilde kutuya bıraktı. Yaptığı araştırmada böceğin benekli kalkan böceği (Rhaphiggaster) olduğunu öğrenen ve çok şaşırdığını belirten Mustafa Çalışkan, "Öğlen saatleriydi, aracımı çalışacaktım. Bindiğim sırada hemen direksiyon üzerinde bir böceğin ve sırtında insan yüzü figürü bulunuyordu. Şaşırdım, çünkü ilk kez böyle bir böcek gördüm. İlk olarak fotoğrafını çektim ve internette araştırdım. Bu böceğin ismi benekli kalkan böceği olarak geçiyor. Bende ona zarar vermeden bir kutuya bıraktım ve doğaya bırakacağım" dedi.