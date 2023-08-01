Yüksekova'da görülen dolunay manzarası görenleri mest etti

Yüksekova'da dolunay manzarası, görenleri mest etti

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde akşam saatlerinde görülen dolunay izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Yüksekova'nın semalarında akşam saatlerinde net olarak görülen dolunay güzelliğiyle mest ederken, ilçeye ayrı bir renk kattı. Bulutsuz havada net olarak görülen dolunay, şehri aydınlatmasıyla görenleri büyüledi. Hiçbir yerde böyle bir dolunay manzarası olmadığını belirten Nevzat Alter, "Bugün Yüksekova semalarında ayın doğuşunu izledik. Bu görüntüleri ne Nemrut Dağında, ne de Kapadokya'da bulamazsınız. Kaç gündür bu vakitlerde ayın doğuşunu izliyorum burada kendi balkonumda. İnan manzarası hayran bırakıyor adeta. Ben bu anı kaçırmamak için kayıt altına aldım. Şuan Yüksekova güzel bir görsel altında" dedi.