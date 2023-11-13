Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı. ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve Yüksekova Ekolojik, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübün üyelerinin işbirliğinde bir haftalık yapılan teorik eğitimlerin ardından deprem tatbikatı yapıldı. Yıkımı yapılan metruk bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması gerçekleştirildi.

Yüksekova'da gerçeği aratmayan deprem tatbikatı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği, AFAD ve Yüksekova Ekolojik, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübün üyelerinin işbirliğinde bir haftalık yapılan teorik eğitimlerin ardından deprem tatbikatı yapıldı. ANDA, AFAD ve YEKDASDER, 30 kişilik ekiple kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde yıkımı yapılan metruk bir binanın enkazında arama kurtarma çalışması yaptı.

Senaryo gereği enkaz altında kalan bir kadın ekipler tarafından kurtarılırken, ekiplerin de afetlere hazır olup olmadığı denetleyerek bilgi alışverişinde bulundu.

Açıklamalarda bulunan Yüksekova Ekolojik, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübün Başkanı Suat Öztekin, "İki grup halinde deprem tatbikatı çalışması için alana indik. Bizde alanda bir enkazın nasıl kaldıracağı ve kurtarma şeklinin nasıl olacağını burada uygulamalı şekilde öğrendik. İlk aşamalar bunlar olurken, ikinci aşamada da içeriye girip canlı olup olmadığını öğrenmek üzere eğitim aldık. Bugün AFAD, ANDA ve YEKDASDER olarak güzel bir çalışma yaptık. Gerçekten gerçeği aratmayan bir tatbikat oldu. Çünkü burada metruk binayı da kullandık. İnşallah hiçbir deprem yaşamayız. Bizde halkımızın can güvenliği için çalışacağız" dedi.