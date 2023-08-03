Yüksekova'da Çocuklar Serinlemek İçin Orşe Deresi'ne Akın Ediyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde son günlerde etkisini artıran sıcak havadan bunalan çocuklar, Orşe Deresi'nde yüzerek serinlemeye çalışıyor. Hava sıcaklığının 33 dereceyi aştığı Yüksekova'da yaşayanlar, son günlerde artan sıcak havalar nedeniyle soluğu, Orşe Deresi'nde alıyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Köprücük Köyü'ndeki dereye gelen çocuklar ve gençler, burada yüzerek serenlime imkanı buluyor. Van'dan Yüksekova'da yaşayan ablasını ziyarete gelen Pelin Çakmak, serin sularda vakit geçirmenin keyfini yaşadıklarını belirtirken, gençlerden Ömer Faruk Taşkın ise 'Eğlenceli vakit geçiriyoruz. Dere kenarındaki kumlarda uzundıktan sonra kendimizi serin sulara bırakıyoruz. Ayrıca derinliğin az olması nedeniyle de endişelenmeden yüzebiliyoruz.' dedi.