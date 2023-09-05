Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde çıkan yangında 6 bin bağ otu kül oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Yürekli köyünde çıktı. Cahit Keği'nin ot yığınında bilinmeyen nedenden dolayı çıkan yangına itfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahalede bulundu. Yangında toplam 6 bin bağ ot yanarken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam