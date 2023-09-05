Yüksekova'da çıkan yangında 6 bin bağ ot yandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Yürekli köyünde çıkan yangında 6 bin bağ otu kül oldu. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar yangına müdahale etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.