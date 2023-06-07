Yüksekova Belediyesi'nde ilk kadın otobüs şoförü göreve başladı

Hakkari'nin Yüksekova Belediyesi bünyesinde ilk kez bir kadın otobüs şoförü, şehir içi yolcu taşımacılığı için direksiyon başına geçti.

Yüksekova Belediyesinin Toplu Ulaşım Hizmetler Müdürlüğünün ilk kadın şoförü Züleyha Arslan (31), şehir içi otobüslerde direksiyon başına geçerek yolcu taşımaya başladı. Batıya gittiğinde hep kadın şoförlerin otobüsleri kullandığını gören Züleyha Arslan, Yüksekova Belediyesinin otobüs şoförü istihdamı ilanı üzerine hemen başvuruda bulundu. Başvurusu kabul edilen ve şartları uyan Arslan, Yüksekova Belediyesinde ilk kadın şoför olarak göreve başlayıp ilçede bir ilki başardı.

Açıklamalarda bulunan Arslan, imkan verildiğinde kadınların her alanda yapamayacağı iş olmadığını belirterek, "Otobüslerde şoförlük yapmak hayalimdi. Ben bu işe başvurdum. İşimin olumlu sonuçlanması beni onurlandırdı. En önemlisi bir kadın olarak bu işi başarmam beni gururlandırdı. Bütün kadınlara sesleniyorum, yeter ki isteyin. İlk bu işe başladığımda aslında herkes şaşırıyordu, yapmayacağımı zannediyorlardı. Şimdi ise hepsi alıştılar, çok da gururlandılar. Çok tebrik de alıyorum ve bunun yanında şaşıranlar da var. Şimdi herkes benim bu durumuma alıştı. Ben bu işi yaptığım için çok mutluyum. Benim şoförlük merakım vardı, küçüklükten beri babamın sayesinde araç kullanıyordum. Yine babamın sayesinde şimdi otobüs şoförlüğü yapıyorum. Bu ayrı bir mutluluk. Şu an Yüksekova'nın yollarında kadının eli yolcu taşımacılığına değdi. Bana bu imkanı sağlayan Yüksekova Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

İlçenin farklı güzergahlarında ilk kez bir kadının halk otobüsünü kullandığını gören vatandaşlar ise zamanla bu duruma alıştı. - HAKKARİ