Yüksek gerilim hattında çıkan yangın ahırı küle çevirdi

Ağrı'da yüksek gerilim hattında çıkan yangın bir ahırı küle çevirdi. Edinilen bilgilere göre, Ağrı'da merkeze 25 kilometre uzaklıkta bulunan Özbaşı köyünde bulunan yüksek gerilim hattında yangın çıktı. Çıkan yangın hemen yanında bulunan evin ahırına sıçradı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Güçlükle kontrol altına alınan yangında ahır kullanılamaz hale geldi.