Yozgat Valisi Polat Kur'an kurslarını ziyaret etti

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yeni Damat Hoca Zade Camii ve Yenimahalle Kur'an Kurslarını ziyaret etti. Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri İl Müftüsü Ali Gülden ile ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilerle bir süre sohbet ederek okudukları duaları dinledi. İl genelinde bin 84 yaz Kur'an kursunun açıldığını söyleyen Polat, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an Kurslarını iyi değerlendirmelerini söyleyerek büyüklerine karşı saygılı, çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.