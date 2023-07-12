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Yozgat Valisi Polat Kur'an kurslarını ziyaret etti

Yaşam Haberleri

Yozgat Valisi Ziya Polat, Yeni Damat Hoca Zade Camii ve Yenimahalle Kur'an Kurslarını ziyaret etti. Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri İl Müftüsü Ali Gülden ile ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilerle bir süre sohbet ederek okudukları duaları dinledi. İl genelinde bin 84 yaz Kur'an kursunun açıldığını söyleyen Polat, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an Kurslarını iyi değerlendirmelerini söyleyerek büyüklerine karşı saygılı, çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Yozgat Valisi Polat Kur'an kurslarını ziyaret etti

YOZGAT - Yozgat Valisi Ziya Polat, Yeni Damat Hoca Zade Camii ve Yenimahalle Kur'an Kurslarını ziyaret etti.

Yaz Kur'an Kurslarına katılan öğrencileri İl Müftüsü Ali Gülden ile ziyaret eden Yozgat Valisi Ziya Polat, öğrencilerle bir süre sohbet ederek okudukları duaları dinledi.

İl genelinde bin 84 yaz Kur'an kursunun açıldığını söyleyen Polat, öğrencilere, yaz tatilini ve Kur'an Kurslarını iyi değerlendirmelerini söyleyerek büyüklerine karşı saygılı, çevreye karşı duyarlı olmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bahadır Muhlis Gökgül - Yaşam

Yozgat Valiliği Ziya Polat Yaşam Haberler

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