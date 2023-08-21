Yozgat'ta trafik kazasında hayatını kaybeden muavin son yolculuğuna uğurlandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole uçması sonucu hayatını kaybeden muavin Caner Kuzgun, son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas'tan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün Yozgat'ın Sorgun ilçesinde şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 12 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Yolcu otobüsünde muavin olarak çalışan Caner Kuzgun'un (19) cenazesi de memleketi Sivas'ın Zara ilçesine getirildi. Kuzgun'un cenazesi, Mehmet Akif Ersoy Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenlerinin katılımıyla Şeyhmerzuban Mahallesi kabristanında toprağa verildi. - SİVAS