Yozgat'ta Şiddetli Rüzgar ve Fırtına: Evlerin Çatıları Uçtu

Yozgat'ta gece başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu. Vatandaşlar önlem alarak araçlarını zarardan korumaya çalıştı.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta gece başlayan şiddetli rüzgar öğleden sonra şiddetini artırdı. Meteorolojik verilere göre saatte 27 kilometreye ulaşan rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu.

Yozgat'ta etkili olan aşırı rüzgar, fırtına ve dolu yaşamı zorlaştırdı. Yozgat'ın özellikle yüksek kesimlerinde bazı binaların çatıları uçtu. Vatandaşlar uçan çatı parçalarından araçlarının zarar görmemesi için binaların yakınından boş alanlara çekti. Rüzgar ve fırtına Atatürk Yolu ve Yukarı Nohutlu kesimlerinde binaların çatılarına zarar verdi. Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları için uyardı.