Yozgat'ta Sıcak Hava Vatandaşları Serinlemeye Yönlendiriyor

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte vatandaşlar serinlemek için gölgelik alanlara sığınıyor. Bazıları piknik yaparken, gençler ve çocuklar ise açık hava havuzlarında serinlemeye çalışıyor. Sıcaklıkların artarak devam edeceği uyarısı yapılıyor.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde 31 dereceyi bulması vatandaşların serinlemek için gölgelik alanlara sığınmalarına neden oldu. Bazı vatandaşlar Çamlık Milli Parkı'nda piknik yaparak serinlemeye çalışırken, gençler ve çocuklar da açık hava havuzlarında yüzerek serinliyor. Sıcaklıkların salı gününe kadar artarak devam edeceği, hava sıcaklığının 38 dereceye kadar çıkabileceği uyarısı yapıldı.

Yozgat Valiliği, hava sıcaklıkları konusunda vatandaşları uyardı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz ve çevrelerinde hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkması beklenmektedir. Sıcak hava dalgası nedeniyle bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11.00 ila 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

AĞAÇ GÖLGELERİNE SIĞINDILAR

Yozgat'ta hava sıcaklığının artması üzerine vatandaşlar ağaçların gölgelerine sığınırken, çalışmak zorunda olanlar ise çeşmelerde yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalışıyor. Gençler ve çocuklar ise Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptırdığı havuzda yüzerek serinliyor. Çamlık Milli Parkı'nda ağaçların gölgesinde oturup serinlemeyi tercih eden vatandaşlardan, Tekirdağ'dan gelip Yozgat'a misafir olarak bulunan Ahmet Turan Bulut, "Çocuklarla birlikte sabah kahvaltısı için geldik. Çamlığın serinlemek için geldik. Gölet güzel, manzara da güzel, hava sıcak. Çok aşırı sıcak, dün çok sıcaktı, bugün biraz daha iyi. Sıcaktan korunmak amaçlı geldik" dedi.

"ŞU MANZARAYI NE MARMARİS'TE BULABİLİRSİN NE BODRUM'DA"

Danimarka'da yaşayan emekli Hasan Sarı da Yozgat Çamlığı'nın bulunmaz bir nimet olduğuna dikkat çekerek, şöyle konuştu:

"Yozgat denince bayılıyorum, yayla. Ankara'da da başka yerlerde de dairem var ama bir gün-iki gün zor duruyorum. Ama Yozgat denilince 6 ayımı burada geçirmek istiyorum. Haftada bir de gelip, böyle mangal yapıyoruz. Şu manzarayı ne Marmaris'te bulabilirsin ne Bodrum'da bulabilirsin ne Antalya'da bulabilirsin. Oralarda kaldım. Beş gün, bir hafta kiralıyorum oradaki yazlıkları ama 3 günde 5 günde dönüyorum. Buraya geldiğimde Danimarka'ya gitmek istemiyorum."