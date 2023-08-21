Yozgat'ta Otobüs Kazası: 12 Ölü, 19 Yaralı

Yozgat'ta 12 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı kazada şarampole düşen yolcu otobüsünün, Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden çıkışı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yolcu otobüsü hareket etmeden önce yapılan hazırlıklar, yolcuların yakınlarıyla vedalaşması ve valizlerin araca yerleştirilmesi yer alıyor.

Kazada hayatını kaybeden otobüs şoförü Adem Tatlısu'nun da sefere çıkmadan önce son hazırlıklarını yaptığı, kravatını bağladığı ve çevresindekilerle sohbet ettiği görülüyor.

Otobüsün Sivas Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden dün saat 21.30'da hareket ettiği de görüntülere yansıyor.

Sivas'tan İstanbul'a seyreden Kamil Koç Turizm'e ait, Adem Tatlısu yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Sivas- Yozgat kara yolunun Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada 12 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi yaralanmıştı.