Yozgat'ta meydana gelen otobüs kazasının ardından şarampole düşen otobüs kaldırıldı
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 12 kişi hayatını kaybederken, 19 kişi yaralandı. Kazanın ardından şarampole düşen otobüs, vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Yozgat'ın Sorgun ilçesinde 12 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı kazanın ardından şarampole devrilen yolcu otobüsü vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
Sivas'tan İstanbul'a seyreden A.T. yönetimindeki 58 ADA 924 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat'ın Sorgun ilçesi Mükremin Kavşağı yakınında kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek şarampole düşmüş, kazada otobüste bulunan 12 yolcu hayatını kaybederken, 19 yolcu da yaralanmıştı. Meydana gelen kaza sonrası şarampole düşen otobüs, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Daha sonra tıra yüklenen otobüs, kaza yerinden alındı. - YOZGAT