Yozgat'ta Kış Lastiği Değişimi Yoğunluğu

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta havaların soğumasıyla birlikte lastikçilerde yoğunluk oluşmaya başladı. Sürücüler, sabah ve akşam saatlerinde buzlanma olması nedeniyle yazlık lastiklerini kışlıklarla değiştiriyor. Lastikçi Volkan Doğruer, "Hava sıcaklığı düştüğü için akşam ve sabah saatlerinde buzlanma oluyor, kırağı oluyor. Onun için kış lastiği ticarilerde 1 Aralık'ta başlıyor ama bineklerde de bu hava sıcaklığının düşmesiyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için değiştirmelerini tavsiye ediyoruz" dedi.

Yozgat'ta soğuk ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başlarken, yağışlı havalarda sorun yaşamak istemeyen sürücüler araçlarına kış lastiği taktırmak isteyince, lastikçiler önünde kuyruk oluştu. Değişimde sorun yaşanmaması için lastikçiler randevu sistemini devreye soktu. Her yıl kış mevsimi ile birlikte kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlaması beklenirken, kış lastiği zorunluluğunu beklemeden lastik değişimlerini yaptıran sürücüler yağışlı havalarda sorun yaşamamak için erkenden lastik değişimlerini yaptırdıklarını belirttiler. Lastik değişim fiyatları ise geçen yıla oranda yüzde 100'ün üzerinde arttı.

"HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE KIŞ LASTİĞİ DEĞİŞİMİ YOĞUNLUĞU BAŞLADI"

"Havaların soğumasıyla birlikte kış lastiği değişimi yoğunluğu başladı" diyen lastikçi esnafı Volkan Doğruer, şöyle konuştu:

"Buradan sürücülere tavsiyem; yaz lastiklerini bir an önce değiştirmeleri. Çünkü hava sıcaklığı düştüğü için akşam ve sabah saatlerinde buzlanma oluyor, kırağı oluyor. Onun için kış lastiği ticarilerde 1 Aralık'ta başlıyor ama bineklerde de bu hava sıcaklığının düşmesiyle sürücülerin zor anlar yaşamaması için değiştirmelerini tavsiye ediyoruz. Değişim fiyatlarımız 250 lira ila 600 lira arasında değişim var, ebata göre farklılık gösteriyor. Vatandaşın arabasının lastiğinin jantına göre fiyatta bu değişim oluyor. Geçen sene 150 lira, 100 lira civarındaydı ama bu sene fiyatlar biraz daha farklı. Lastik oteli uygulamamız var. Sürücüler geliyorlar, biz randevu veriyoruz, randevuyla çalışıyoruz. Geliyorlar burada çaylarını içerken biz değişimlerini yapıyoruz. Yaz lastiğini saklıyoruz, kış lastiğini takıyoruz."