Yozgat'ta endemik laleler için koruma çalışmaları başlatılacak

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde yetişen endemik lalelerin korunması ve çoğaltılması için bilimsel çalışma yürütülecek. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu ve Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba Kılıç, bitkinin önemine dikkat çekerek, koruma çalışmaları başlatacaklarını ve halkın bilinçlendirilmesi için yayın faaliyetlerinde bulunacaklarını ifade etti.

Yozgat'ın Cehrilik bölgesinde yetişen endemik lalelerin korunması ve çoğaltılması için bilimsel çalışma yürütülecek.

Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafedeki Cehrilik bölgesinde incelemelerde bulunan Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, gazetecilere, genel adıyla "şakayık" olarak bilinen bitkinin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Bitkinin peyzaj mimarlığı ile süs bitkileri bölümlerinin çalışma alanına girdiğini belirten Yakupoğlu, korunması ve çoğaltılması için bilimsel çalışmalar başlatacaklarını ve halkın bilinçlendirilmesi noktasında da yayın faaliyetlerinde bulunacaklarını söyledi.

Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Tuğba Kılıç da lalenin dünyada üretimi ve ticareti yapılan en önemli çiçekli bitkilerden olduğunu ifade etti.

Şakayık türleri bakımından Türkiye'nin gen merkezi konumunda olduğuna dikkati çeken Kılıç, "Halk tarafından 'cehrilik lalesi' olarak adlandırılan türümüz nadir türler arasında yer almaktadır. Süs bitkisi olarak iç ve dış mekanlarda kullanıldığı gibi tıbbi aromatik bitki olarak da ayrı bir önem teşkil ediyor. Yalova'da hocalarımız tarafından yapılan araştırmalara göre, Yozgat'ta yayılış gösteren türümüz antioksidan özelliği bakımından tüm şakayıklar arasında ilk 5'te yer alıyor." diye konuştu.

Kılıç, türün korunmasını sağlamak ve kültür alma işlemlerini yapmak amacıyla gerekli girişimlerde bulunacaklarını ve çalışma başlatacaklarını aktardı.

Şakayık bitkisinin izinsiz toplanması durumunda çok ciddi cezai işlem uygulandığına değinen Kılıç, "Buna rağmen kaçak toplamalar oluyor. Bunun önüne geçemiyoruz. Bunun önüne geçilebilmesi için de mutlaka yöre halkının bilinçlendirilmesi gerekiyor." dedi.