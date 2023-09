Yozgat'ta Bisiklet Tamircisi Aynı Zamanda El Sanatları ve Ev Aletleri Tamiri Yapıyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta bisiklet tamirciliği yapan 63 yaşındaki İsmail Kuraner, bisikletin yanı sıra elektrikli ev aletleri ve mutfak eşyalarının tamirini yapıyor; ahşap oymacılığı, süs eşyası, tongurdak, çan, baston ve baston işlemeciliği ile uğraşıyor. Kuraner, son aylarda vatandaşların kullanılmayan eski mutfak eşyalarının tamir ettirip, kullanmaya başladıklarını söyledi.

Yozgat'ta 1968 yılında, henüz 8 yaşındayken çırak olarak başladığı bisiklet tamirciliği mesleğini 1978 yılından beri kendi işyerini açarak sürdüren 63 yaşındaki İsmail Kuraner, farklı meslek dallarında çalışarak kapısını çalan müşterisini geri çevirmiyor. Kuraner, bisiklet tamirinin yanında bıçakçılık, nacak ve satır bileyleme, ütü, ocak, süpürge gibi elektrikli ev aletleri ve mutfak eşyaları tamiri yapıyor, el sanatları, ahşap oymacılığı, süs eşyası, tongurdak, çan, baston ve baston işlemeciliği ile uğraşıyor. Kuraner, son aylarda alım gücü daralan ve yenisini alamayan vatandaşların kullanmadığı eski mutfak eşyalarını getirip, tamir ettirerek kullanmaya başladıklarını söyledi.

İsmail Kuraner, Yozgat'ın simgelerinden Saat Kulesi, Çapanoğlu Büyük Cami, testi kebabını simgeleyen ahşap süslemeler, anahtarlıklar yaparak Yozgat'ın kültürel değerlerini gelecek kuşaklara aktarmaya çalışırken, turizm sektörüne de hizmet veriyor. Anahtarlık ve süs eşyaları da hazırlayarak iş yerinde satışa sunan Kuraner, Zonguldak Devrek de oldukça yaygın olarak yapılan baston ve baston işlemeciliği ile de dikkat çekiyor. Besi hayvanları için de el yapımı 'tongurdak' ve 'çan' üreten İsmail Kuraner, son aylarda alım gücü düşen ve evlerinde kullanmadıkları ütü, ocak, süpürge gibi elektrikli ev aletleri ile kazan, tava, çaydanlık gibi mutfak eşyalarının tamirini de vatandaşların talepleri doğrultusunda yapmaya başladı.

"DARALAN ADAM GETİRİP TAMİR ETTİRİYOR. DURUMU İYİ OLANLARDA TAZESİNİ ALIYOR"

Bisiklet tamitcisi İsmail Kuraner, şöyle konuştu:

"1978'de başladım bu işe. Çevire, çevire, devire, devire, döne, döne, anca bu hale geldi. Şimdi sanat çok, sanatın hepsini ben tamir ederim. Elimden her şey gelir. Cami maketi yapıyorum ama satamıyorum. Saat kulesi maketi yapıyorum yine satamıyorum, alış yok, ama küçük hediyelikleri alırken normal. Çaydanlık yapıyorum, bisiklet tamir ediyorum, çocuk arabasını tamir ediyorum. Ondan sonra kaynak işler yapıyorum. Elektrikli süpürge tamiri yapıyorum, çaydanlık işleri yapıyorum. Yapmadığım iş yok. Bıçak biliyorum. Bıçağın her türlüsünü yaparım. Yapmadığım hiçbir sanat yok. Şurada kütükler var, bu kütüklerin hepsi adam olacak. Bu da yarın bir gün aynen böyle kütükten saat kulesi olacak. Ama kütüğü adam etmek kolay değil. Çaydanlık da tamir ediyoruz. Alan alıyor, almayan getiriyorlar, biz burada tamir ediyoruz, yeniden kullanıyorlar. Bunun bir sıkıntısı yok insanlara göre. Almayacak adama da zorla satamazsın. Daralan adam getirip tamir ettiriyor. Durumu iyi olanlarda tazesini alıyor. Kazan, tencere, içeride bir ton kazan var. Her şeyi yapılıyorum burada. Yapmam demem, adam yeter ki getirsin."