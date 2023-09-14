Yozgat'ta Ahır Tamiratı Sırasında Göçük Altında Kalan Kişi Kurtarıldı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gevrek köyünde ahır tamiratı yapan Nurettin Pusmaz, kazdığı temelin çökmesi sonucu oluşan göçük altında kaldı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi ve Pusmaz kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan Pusmaz hastaneye kaldırıldı.

Yozgat'ta ahır tamiratı için kazdığı temelin çökmesi sonucu göçük altında kalan kişi kurtarıldı.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Gevrek köyünde yaşayan 37 yaşındaki Nurettin Pusmaz, ahır tamiratı yaptığı sırada kazdığı temelin çökmesiyle oluşan göçük altında kaldı. Yakınlarının olayı Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine Gevrek köyüne, sağlık, Afad, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Pusmaz, AFAD ve Sorgun Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla göçükten çıkarıldı. Pusmaz, ilk müdahale sonrası ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Pusmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - YOZGAT