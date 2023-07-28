Yozgat Müftülüğü Muharrem Ayında Aşure Dağıttı

Yozgat Müftülüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda kurduğu stantta 2 bin 500 vatandaşa aşure dağıttı. Vatandaşlar stant önünde kuyruk oluşturdu. Her yıl Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilen Aşure Günü dolayısıyla Yozgat Müftülüğü Cumhuriyet Alanı'na kurulan stantta aşure dağıttı. Vatandaşlar ve çocuklar, aşure alabilmek için kuyruk oluşturdu. Yapılan duaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat ve diğer il yöneticileri aşure dağıttı. Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, bu ayda aşure ikramının gelenek olduğunu ve birliğin, dirliğin, huzurun, kardeşliğin simgesi olduğunu belirtti.

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Müftülüğü, Muharrem ayı dolayısıyla Cumhuriyet Alanı'nda kurduğu stantta 2 bin 500 vatandaşa aşure dağıttı. Vatandaşlar stant önünde kuyruk oluşturdu.

Her yıl Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilen Aşure Günü dolayısıyla Yozgat Müftülüğü Cumhuriyet Alanı'na kurulan stantta aşure dağıttı. Vatandaşlar ve çocuklar, aşure alabilmek için kuyruk oluşturdu. Yapılan duaların ardından Yozgat Valisi Ziya Polat ve diğer il yöneticileri aşure dağıttı.

"BU AY DA AŞURE İKRAMI YAPILIR ÖTEDEN BERİ"

Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, şöyle konuştu:

"Bu ayda, diğer aylara göre daha fazla dikkatin, daha fazla bir hassasiyetin, kötülükten uzak durmanın, birliğin, dirliğin, huzurun, ikramın, kardeşliğin öne çıktığı bir mevsim içerisindeyiz. İbadet açısından bakıldığında bu ayı Hz. Peygamber efendimiz, oruç tutma yönüyle müminlere oruç tutmalarını tavsiye ettiği, Peygamberimizin de bu ayda oruç tutmanın onun sünnetlerinden birisi olduğunu biliyoruz. Bu ayda aşure ikramı yapılır öteden beri. Aşure ikramı da hem tutulan oruçların bereketlenmesini hem de bu ayda bizlerden beklenen huzurun, birliğin, dirliğin, her türlü kötülükten uzak durmanın bir aracı olarak, kardeşliğin bir simgesi, paylaşmanın bir simgesidir. Hz. Nuh'tan bu güne kadar inanan tüm gönüllerin birlikteliğine katkı sunması açısından bugün Yozgat Cumhuriyet Alanı'nda Yozgatlı kardeşlerimize her yıl olduğu gibi aşure ikram edelim, dedik."