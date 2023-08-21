Yozgat'ın Sorgun ilçesinde otobüs kazası: 12 ölü, 21 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatını kaybeden 12 yolcu ve yaralı yolcular Sivas Otogarında son kez böyle görüntülendi.

Ölüme böyle gittiler...12 kişinin öldüğü feci kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

SİVAS - Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında hayatlarını kaybeden 12 yolcu ve yaralı yolcular Sivas Otogarı'nda son kez böyle görüntülendi.

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde geçtiğimiz gece yarısı meydana gelen otobüs kazasında Sivas'tan otobüsü binip İstanbul istikametine seyahat etmek isteyen 12 yolcu ölürken 21 yolcu da yaralanmıştı. Kazaya karışan otobüs geçtiğimiz gün saat 21.00'da Sivas otogarından hareket etti. Yolcuların perona geçip otobüse binme anları otogarın güvenlik kameraları ile kaydedildi.