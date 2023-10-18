Yozgat Cezaevinde Hükümlülerin Ürettiği Tekstil Ürünleri Hastanelere Gönderiliyor

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat'ta 2021 yılında açılan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu atölyesinde kurulan iş atölyesinde, hükümlüler hem meslek edinip hem de yaptıkları üretimle hastanelerin tekstil ürünü ihtiyacını karşılarken, harçlıklarını da çıkartıyor. Yozgat Cezaevi Savcısı Ahmet Gök, "Atölyelerimizde şu ana kadar 570 tane boks önlüğü, 30 bin tane kolonoskopi şortu ve yine 70 bin adet sedye örtüsü üretilmiştir" dedi.

Mahkumların topluma yeniden kazandırılması ve meslek edinmelerini sağlamak amacıyla Yozgat'ın Tayyip Köyü yakınlarında 288 dönümlük alanda inşa edilen ve 2021 yılında açılan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde açılan tekstil ve fotoğraf ve baskı atölyelerinde hükümlüler çalışıp, hem meslek ediniyor hem de üretim yaparak harçlıklarını çıkartıyor. Tekstil atölyesinde özellikle yataklı tedavi kurumlarında kullanılan boks önlüğü, kolonoskopi şortu ve sedye örtüsü dikimi yapılıp, hastanelerin ihtiyaçları karşılanıyor. Hükümlü ve tutuklular boş zamanlarında ise eğitim salonlarında el becerilerini geliştirip, ahşaba şekil veriyor, gemi, masa, süs eşyaları yaparak da stres atıyorlar.

"TEKSTİL ATÖLYEMİZDE HASTANE TEKSTİL ÜRÜNLERİ ÜRETİLMEKTEDİR"

Cezaevi Savcısı Ahmet Gök şunları söyledi:

"Ceza İnfaz Kurumu'muz 2021 yılı Ağustos ayında hizmete alınmıştır. Geçen iki yıllık zaman zarfında kurumumuz özellikle hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerine yönelik iş ocakları, kurslar, eğitimler ve seminerler verilmektedir. Özellikle eğitim servisince yapılan meslek edindirme kursları, okuma yazma ve Kur'an-ı Kerim kursları bulunmaktadır. Bununla birlikte ceza infaz kurumumuzda da hükümlü ve tutuklularımızın meslek edinmeleri amacıyla ceza infaz kurumları İş Yurtları Kurumu'nun bilgisi dahilinde Yozgat 1 Nolu T tipi Ceza İnfaz Kurumumuzda İş Yurdu Müdürlüğü kurulmuştur. İş Yurdu Müdürlüğümüz faaliyetleri kapsamında tekstil atölyesi ile fotoğraf ve baskı faaliyetimiz bulunmaktadır.

"MAAŞ VERİLMEKTEDİR, SİGORTALARI YATIRMAKTADIR"

Özellikle tekstil atölyemizde hastane tekstil ürünleri üretilmektedir. Öncelikle kendi şehrimiz olan Yozgat'ta Kırşehir, Kırıkkale, Kayseri gibi il sağlık müdürleriyle ve üniversite hastaneleriyle görüşmeler sağlayıp protokoller imzalayarak ürettiklerimiz ürünleri ilgili hastanelere göndermekteyiz. Hastaneler bizden aldıkları ürünlerden memnun olduklarını belirtiyorlar. Olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hükümlü ve tutuklarımız koğuşta kalmaktansa herhangi bir faaliyette bulundukları için kendilerini daha rahat hissetmektedirler. Maaş verilmektedir, sigortaları yatırılmaktadır. Ayrıca aldığımız kar paylarından da faydalanıyorlar. Giderlerinden de muaf tutulma gibi imkanlardan yararlanmaktadırlar. Atölyelerimizde şu ana kadar 570 tane boks önlüğü, 30 bin tane kolonoskopi şortu ve yine 70 bin adet sedye örtüsü üretilmiştir. Ürettiğimiz ürünler hastanelerimize gönderilmiş vatandaşlarımızın kullanımına sunulmuştur."