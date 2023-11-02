Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama ticari araç böyle çarptı: 1 ölü

Kaza geçiren yaşlı adam 18 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

77 yaşındaki adamı 18 gün sonra ölüme götüren kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kaza geçiren 77 yaşındaki yaşlı adam, 18 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Serik ilçesinde yaya geçidinde ticari aracın çarpması sonucu yaralı olarak hastaneye kaldırılan Nazmi Ünal, 18 gündür sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza 12 Ekim günü, Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle D 400 karayolu üzerinde yaya geçidinde meydana geldi. Kaza sonrası ihbar üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazmi Ünal, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adam burada 18 gün boyunca sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde Nazmi Ünal'ın yaya geçidinde karşıdan karşıya geçerken, Antalya istikametine giden ticari aracın çarpma anı yer aldı.

Kazayla ilgili incele devam ediyor.