Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Yolun karşısına geçmek isteyenlerin karga ile imtihanı Antalya'da

Yolun karşısına geçmek isteyenlerin karga ile imtihanı Antalya'da

Yaşam Haberleri

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, bir karganın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, bir karganın saldırısına uğradı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Kepez ilçesi Gazi Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. Karayolu üzerindeki yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen vatandaşlar, trafik ışıklarına konan bir karganın saldırısına uğradı. Yaşadıkları karşısındaki şaşkınlığı yüzüne yansıyan bir vatandaş, karşıya geçmekte zorlandı. Başka bir kişi ise kargadan araçların arasından koşarak kurtuldu. Vatandaşların karga ile imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title