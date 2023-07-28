Yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı
Yaşam Haberleri
Bursa'da yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araba çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yolun karşısına geçmek isteyen kadına araba çarptı
BURSA - Bursa'da yoldan karşıya geçmek isteyen yaşlı kadına araba çarptı. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 J 6438 plakalı araç sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen S.Ç.'yi fark etmedi. Otomobilin çarpması sonucu yere düşen S.Ç., yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Yaşlı kadın olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam