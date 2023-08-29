Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir çocuğa araba çarptı. Kazanın etkisiyle çocuk metrelerce sürüklendi. Olay, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı, yerde metrelerce sürüklendi

Esenyurt'ta küçük çocuğa araba çarptı: O anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı. Kazanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğun o anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Bir araç, cadde üzerinde ilerlerken küçük bir çocuk karşıya geçmek için aniden yola fırladı. Süratli şekilde ilerleyen duramayarak yoldan karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı. Kaza sonrasında çocuk yerde metrelerce sürüklenirken, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar küçük çocuğun yardımına koşarken, durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. Sağlık ekipleri çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, durumun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza sonrasında çocuğun yardımına koşan esnaf Aytaç Üstündağ, "Balkondaydım ben o sırada. Süratli bir araba, caddeden karşıya geçen çocuğa çarptı. Hemen aşağı inerek yardıma koştum. Yerde baya sürüklenmişti çocuk. Sağlık ekipleri geldi sonrasında zaten ve çocuğu hastaneye götürdü. Şuanda ise durumunun iyi olduğunu öğrendik" diyerek yaşanan olayı anlattı.