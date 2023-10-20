Yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı 60 yaşındaki Cebrail Çelik isimli vatandaş hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre kaza, Yüksekova-Van kara yolu üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki Cebrail Çelik isimli vatandaşa plakası öğrenilemeyen bir araç çarptı. Bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaşlı adama dakikalarca kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Cebrail Çelik isimli vatandaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çelik'in cenazesi Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, sürücünün ise güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.