Yoldaki tahta parçasına çarpan motosikletli yaralandı

Yeni aldığı motosikletle kaza yaptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni aldığı motosikletle yoldaki tahta parçasına çarpan sürücü kaza yaptı. 50 metre savrulan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi D -100 kara yolu geçişi Plajyolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan E.A. idaresindeki 54 AIZ 980 plakalı motosiklet, yoldaki tahta parçasına çarptı. Çapmanın şiddetiyle devrilen motosikletten düşen E.A., yaklaşık 50 metre savrularak durabildi. E.A.'nın arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan E.A. ambulansa alınarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan, E.A.'nın motosikletini yeni aldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.