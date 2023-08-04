Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından teslim edilen yaban hayvanlarını birer misafir gibi karşılamaya devam ediyor. Minik serçe yavrusu, yetkililer tarafından koruma altına alınarak besleniyor ve rehabilitasyon süreci tamamlandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak.

Yolda buldukları yavru serçeyi elleriyle besliyorlar

ERZURUM - Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü, vatandaşlar tarafından teslim edilen yaban hayvanlarını birer misafir gibi karşılamaya devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'nün son misafirlerinden birisi minik serçe yavrusu oldu. " Erzurum'da bir parkta vatandaşlar tarafından bulunan yavru serçe korumamız altına alın." diyerek şırınga ile su içiren ve elleriyle yemek yediren yetkili personel, serçe yavrusuna adeta anne şefkati gösteriyor. Veteriner hekimlerince yapılan kontrollerde herhangi bir sağlık sorunu olmayan serçe yavrusunun bakım ve beslenmesinin itina ile yapıldığı ifade edildi. Bir süre Doğa Koruma ve Milli Parklar 13. Bölge Müdürlüğü'nün misafiri olacak olan minik serçe yavrusu rehabilitasyonlarının ardından doğal ortamlarına yeniden kavuşacak. Buğra Saltuk'ta minik serçenin bir an önce büyüyüp doğada özgürce uçmasını istediğini söyledi.