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Yolcu Vapurundan Denize Düşen Kişi Kurtarıldı

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Yaşam Haberleri
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Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi denize düştü. Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarılan yolcu, o anlar cep telefonuyla görüntülendi.

KADIKÖY- Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurundan denize düşen bir kişi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anları çevredekiler cep telefonu ile görüntüledi.

Olay, dün saat 17.20 sıralarında Kadıköy açıklarında meydana geldi. Kadıköy-Beşiktaş seferini yapan yolcu vapurunda bulunan bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Vapurda bulunanlar tarafından can simidi atılarak kurtarılmaya çalışılan yolcu, ihbar üzerine olay yerine gelen Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, denize düşen yolcunun olay yerine gelen Kıyı emniyeti ekipleri tarafından kurtarılma anları yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Beşiktaş Kadıköy Güvenlik Kaza Yaşam Haberler

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