Yolcu Minibüsü Devrildi: 2'si Ağır, 14 Yaralı

1)YOLCU MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ: 2'Sİ AĞIR, 14 YARALI

VAN'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan minibüsteki 14 yolcu yaralandı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 85'inci kilometresindeki Hoşap mevkisinde meydana geldi. Hakkari yönünden Van'a gelen Sıddık Çoban yönetimindeki 65 V 4605 plakalı yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıkıp takla attı. Kazada 2'si ağır,14 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.