Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremzede vatandaşların yuvaları olan 194 Kırgız çadırı, yağışlı havada su almayarak kış mevsimi öncesi güven verdi.

Yoğun yağışta su almayan Kırgız çadırları kış öncesi depremzede vatandaşlara güven verdi

HATAY - Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da depremzede vatandaşların yuvaları olan 194 Kırgız çadırı, yağışlı havada su almayarak kış mevsimi öncesi güven verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana geldi. Binlerce konutun zarar gördüğü enkaz kentte, depremzede vatandaşlara yeni yaşam alanları oluşturuldu. Defne ilçesi Koçören Mahallesi'ne kurulan 194 Kırgız çadırı da depremzede vatandaşların yeni yuvaları oldu. Kış mevsimi öncesi çadır olmaları ve yörede çok fazla kullanılmamaları nedeniyle vatandaşları tedirgin eden otağlar, geçtiğimiz günlerde etkili olan yağışta içerisine su almadı. Kış mevsimi öncesi vatandaşlara güven veren Kırgız çadırları, yoğun yağışı sorunsuz bir şekilde atlattı.

"Su baskını olur, mağdur oluruz diye düşündük ama çok şükür su geçmedi"

Yaşadığı çadırın içerisine su almadığına dikkat çeken Serpil Altınöz, "Geçtiğimiz günlerde büyük bir yağış oldu, çadır olduğu için hepimizde çok korktuk. Su baskını olur, mağdur oluruz diye düşündük ama çok şükür su geçmedi. Sağ olsunlar, sorumlular bizimle ilgilendiler. Hiçbir şekilde rahatsızlık duymadık" dedi.

"Bizim yöreye farklı ve parçalı olması su girer diye düşündürdü ama su girmedi"

Çadırların görünüm itibariyle farklı olmalarının kendisini tedirgin ettiğini belirten Çetin Coşkun, "Geçtiğimiz günlerde hava baya yağışlıydı. Bilhassa gece yağdı. Şuanda havalar güzel gidiyor. Çadırın içerisinde herhangi bir ıslanma gerçekleşmedi. Alttan su girme ihtimali var diye korkutuyordu. Bizim yöreye farklı ve parçalı olması su girer diye düşündüm ama girmedi. Şuan da gayet iyiyiz, içeride kliması da var. Yoğun yağışa rağmen su almadığı için gayet güzel" şeklinde konuştu.