Yoğun sis nedeniyle kadına otomobil çarptı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yoğun sisin etkisiyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yoğun sisin etkili olduğu bir anda yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yoğun sisin etkili olduğu Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Dindarlı Mahallesi sınırları içinde saat 14.00 sıralarında Alaşehir'den Denizli Buldan istikametine doğru seyir halinde olan H.A. (50), yönetimindeki 20 AKT 878 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmü Acar (59) isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan kadının elindeki eşyalar da yola saçıldı. Ağır yaralanan Ümmü Acar 112 ambulansı ile önce Sarıgöl Devlet Hastanesine götürülerek ilk tedavisi yapıldı. Durumu ağır olan kadın daha sonra Alaşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, Ümmü Acar'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Jandarmanın kazayla ilgili çalışmasının devam ettiği öğrenildi. - MANİSA