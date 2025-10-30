Yoğun kar yağışı geliyor!

Sosyal medya kanalı üzerinden kış mevsimi ile alakalı hava tahmininde bulunan İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, son yıllarda iklim sisteminin giderek kaotik hale geldiğini ve tahmin yapmanın zorlaştığını söylerken, mevcut modellerin ise bu kış mevsimi için yağışlar konusunda Türkiye adına olumlu sinyaller verdiğini belirtti.

"20 ARALIK- 20 OCAK ARASI YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLİYORUZ"

Bozyurt, "Dünya şu anda zayıf La Nia şartlarında. Bu Türkiye için önemli bir fırsat. El Nino'nun aksine La Nia özellikle zayıf seviyelerdeyken Türkiye'nin içinde bulunduğu Doğu Akdeniz havzasında kışların genellikle hem soğuk hem yağışlı geçtiğini söyleyebiliriz. Zayıf La Nia yıllarında Türkiye'de kışlar soğuk ve yağışlı olur. Bu, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölgeler için büyük avantaj. Baraj seviyeleri kritik seviyelere düştü. Bu kış yağışın mevsim normallerinin üzerinde olma ihtimali güçlü görünüyor. Modeller özellikle 20 Aralık 2025-20 Ocak 2026 arasına işaret ediyor. Bu dönemde Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerine güçlü soğuk hava sistemleri inebilir. Marmara, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Göller Bölgesi ve Doğu Anadolu'da yoğun kar yağışları bekliyoruz. Kar örtüsünün önceki yıllara göre daha uzun süre yerde kalma ihtimali yüksek" diye konuştu.