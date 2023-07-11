Yiyecek arayan boz ayı böyle görüntülendi

Erzurum'un Şenkaya ilçesinde boz ayının çöplükte yiyecek bulma çabası kameralara yansıdı. Şenkaya ilçesindeki ormanlık alanlar birçok yaban hayvanına barınma imkanı sağlıyor. Yaz aylarında boz ayıların yiyecek arayışı sürüyor. Şenkaya ilçesindeki çöplük alana kadar inen ayı, vatandaşlar tarafından kameralarca kaydedildi. Bir süre çöplükte yiyecek arayan ayı, ardından gözden kayboldu.