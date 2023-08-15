Yıllar Önce Tekneyle Balık Tutulan Alan Arazieye Dönüştü

Yıllar önce tekneyle balık tutuğu alan araziye dönüştü

Küresel ısınmayla birlikte Van Gölü'nde su çekilmeleri devam ediyor

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde ikamet eden İsmail Zorlu isimli vatandaş, yıllar önce tekneyle balık tuttuğu alan suların çekilmesiyle araziye dönüştü.

Yıllar önce Van Gölü'nde balıkçılık yapan İsmail Zorlu, yıllar sonra tekneyle balık tuttuğu yerlere yürüyerek gezdi. Çocukluğundan beri baba mesleği olan balıkçılıkla uğraşan Zorlu, balık neslinin azalması ve Van Gölü sularının çekilmesiyle balıkçılığı bırakıp devlet kurumun da çalışmaya başladı. Yıllar sonra bir vesileyle gezi gayesi ile geldiği alanda tekneyle balık tuttuğu yere gelen Zorlu, hayretler içinde kaldı. Hem duygulandı hem hatıraları canlandı. Kuraklık nedeniyle suların çekildiği Van Gölü'nde mikrobiyalitler de gün yüzüne çıktı. Mikrobiyalitlerin olduğu yerde daha önce tekneyle balık tuttuğunu söyleyen Zorlu, "Şuan gezdiğimiz alanda yıllar önce tekneyle gelip balık tutuyorduk. Suların çekilmesiyle buralar bir tarlayı andırıyor artık. Şuan Van Gölü'nün yüz ölçümünün de değiştiğine şahit oluyoruz" dedi.

Balık tuttuğu alanda çok duygulan ve mikrobiyalitleri inceleyip alanda gezerek hatıralarını canlandıran Zorlu, "Çelebibağı Mahallesi sakinlerindenim. Şuanda gördüğümüz alan eskiden balık çekilen bir bölgeydi. Kayıklar buraya yanaşır balıklar karşı taraftan yüklenirdi. Şu anda mikrobiyaliklerin oluştuğu bölge kayıkla geçilen bir bölgeydi. Şimdi ise kuşların beslenme alanı olmuş. Suyun çekilmesi de yaklaşık 1 kilometreyi geçmiş durumda. Eskiden şuan bulunduğumuz alanda kayıkla geziyorduk, şimdi ise gözümüzün görebileceği kadar ileriye gitmiştir. Suyun çekilmesiyle mikrobiyolitler de gün yüzüne çıkmış oldu" diye konuştu.