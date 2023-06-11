Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki yılanının çiftleşme dansı cep telefonuyla görüntülendi. Ortaya ilginç görüntüler oluştu.

Yılanların 'çiftleşme dansı' kamerada

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde iki yılanının çiftleşme dansı cep telefonuyla görüntülendi. Ortaya ilginç görüntüler oluştu.

Bayramiç ilçesinde Turgay Duman tarlasına gitmek üzere otomobiliyle yola çıktı. İlçeye bağlı Evciler köyü yolu üzerinde birbirine sarılı 1 metre uzunluğunda 2 yılan görünce şaşkınlık yaşadı.

İki yılanın çiftleştiğini fark eden Turgay Duman, yılanların çiftleşme dansının o anlarını cep telefonu ile saniye saniye kaydetti.