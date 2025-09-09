Yıkım Kararı Verilen Konteyner Ev Taşındı

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde Hasan Karateke, orman sınırı içine yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen konteyner evini ray sistemi ve iş makinesi yardımıyla karadan yürüterek 150 metre mesafedeki tapulu arazisine taşıdı.

Gazipaşa'ya bağlı Kızıl Güney Mahallesi'nde Hasan Karateke'nin 7 yıl önce tapulu arazisi içerisinde zannederek inşa ettiği konteyner evine orman sınırında yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı ve ceza verildi. Bunun üzerine Karateke evini ray sistemi aracılığıyla taşımaya kararı verdi. Hasan Karateke, önce iş makinesi yardımıyla yolu genişletti. Yaklaşık 30 ton ağırlığındaki ev, altına ahşap direkler ve demirler konularak iş makinesi yardımıyla kaydırdı. 3 gün sonunda ev Hasan Karateke'ye ait 150 metre ilerideki arazinin içine yerleştirildi.

Haber- Kamera: Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya),