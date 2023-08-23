Yıkım esnasında iş makinesi enkaz altında kaldı... O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı bina yıkım çalışması sırasında iş makinesi enkaz altında kaldı. İş makinesi operatörü ise kazayı yara almadan atlattı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Menderes Mahallesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan Dalyan apartmanının yıkım esnasında meydana geldi. 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde ağır hasar alan ve yıkım kararı verilen 6 katlı bina ekiplerin çalışması sırasında aniden yıkıldı. Yaşanan olayın ardından çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekskavatör operatörü vatandaşlar yardımı ile bulunduğu yerden çıkartılırken, operatörün kazada yara almadan atlattı.

"Binanın çürük olduğunu hissettik"

Yıkım ekibinden Selim Tambay, yaşanan olayı şu sözlerle anlattı: "Bugün buradaki elim kazanın gerçekleşmesinin sebebi binanın tamamen çürük olması. Biz burada ilk müdahaleyi yaptığımızda binanın çürük olduğunu hissettik. İkinci darbenin ardından bina yatay bir şekilde iş makinesinin üzerine geldi ve kaza oldu. Bu şekilde olan binaların tamamında sıkıntı oluyor."