Depremin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında iş makinasının üzerine çöktü. İş makinasının ve bir aracın hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı.

Yıkım esnasında bina çöktü, operatör ölümden döndü

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı bina yıkım esnasında iş makinasının üzerine çöktü. İş makinasının ve bir aracın hasar gördüğü olayda yaralanan olmadı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da binaların yıkımları ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Defne ilçesi Subaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yıkım esnasında bina, iş makinesinin üzerine çöktü. Kazayı iş makinası operatörü yara almadan atlattı. Olayda park halindeki bir araç ve iş makinası enkazın altında kalarak hurdaya döndü.