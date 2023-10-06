Yıkım çalışması esnasında işçi ekskavatörün altında kaldı
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Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında ekskavatörün altında kalan bir işçi ağır yaralandı. Olay sonrasında sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Yıkım çalışması esnasında işçi ekskavatörün altında kaldı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımı yapılan ve enkaz kaldırılan alanda ekskavatörün altında kalan işçi ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere, merkez Onikişubat ilçesi Trabzon Bulvarı üzerinde bulunan ve depremlerde ağır hasar alan binanın enkaz kaldırma işlemi esnasında alanda demirleri toplayan bir M.S. isimli işçi, o esnada enkazı kaldıran ekskavatörün altında kaldı. Olay sonrasında bölgeye 112 Sağlık ekipleri sevk edildi.
Olayda ağır yaralandığı öğrenilen M.S., hastaneye sevk edildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başattı.