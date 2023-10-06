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Yıkım çalışması esnasında işçi ekskavatörün altında kaldı

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında ekskavatörün altında kalan bir işçi ağır yaralandı. Olay sonrasında sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı işçi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.