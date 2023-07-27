Kahramanmaraş'ta bir at yetiştiricisi, şehirde yetiştirecek alanı olmadığı için depremden sonra 25 atından 15'ini sattı, diğerlerini de satılığa çıkardı.

Yetiştirecek alanı olmadığı için atlarını satılığa çıkardı

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir at yetiştiricisi, şehirde yetiştirecek alanı olmadığı için depremden sonra 25 atından 15'ini sattı, diğerlerini de satılığa çıkardı.

Onikişubat ilçesindeki küçük arazisinde at biniciliği ve yetiştiriciliği sporunu yapan Muhsin Kılıçsallayan, depremden sonra 25 atından 15'ini sattı. Yarışmalara katılmak için dar alan çalışmak zorunda kalan Kılıçsallayan, yeterince yetiştirecek ve çalışacak alan bulunmadığı için diğer 10 atı da satılığa çıkardı.

Hipodrom olmadığı için atlarını satmak istediğini belirten Muhsin Kılıçsallayan, "Yaklaşık 8 yıl önce binicilik kulübünü kurdum. Daha önceki yerimize apartman yapılınca buraya geldik. Dağın başına yolumuz yok, alanımız yok; atlarımızı çalıştıramıyoruz. Önümüzde atlı okçuluk yarışmamız var, 2 sporcu ile katılabileceğiz bu yarışmaya. Depremden önce 25 at vardı, depremden sonra maalesef birazını satmak zorunda kaldım. Şu anda elimde 10 atım kaldı. Kahramanmaraş'ta hipodrom yok, hipodromda koşturacak benim gücüm de yok. Atların geleceği ile oynamamak için satmaya karar verdim. Daha hiç kimse ata binmedi, sıfır durumunda şu anda. Sadece ekipmanını taktım. Belki bir vatandaş alır ben koştururum der, o yüzden satılığa koydum" dedi.

Atları yetiştirecek alanının az olduğunu belirten Kılıçsallayan, "Biz ilerleyen süreçte şehrimizi temsil etmek adına gruplara, daha sonrasında Türkiye şampiyonasına gideceğiz. Maalesef atlarımızı çalıştıracak bir alan yok, 60 metre alanda çalışma yapılmıyor. Bu kadar kısa alanda at mı gezdirelim, ok mu atalım, yoksa atı dörtnala mı kaldıralım. İmkanlarımız kısıtlı, bu yüzden atların hepsini satıp kurtulmak istiyorum" diye konuştu.

At binmek için ailelerin çocuklarıyla geldiğini aktaran Kılıçsallayan, "Vatandaş beğeniyor, bizlere teşekkür ediyor ama ben beğenmiyorum, ben mutsuzum. Şehrimizi temsilen yarışmaya gideceğiz, hiç antrenman yapmadan hazır hale gelmeden atımızı buradan yükleyip Ankara'ya gideceğiz. Orada 1. turda elenirsek şehrimiz için kötü olmazmış, o yüzden en iyisi biz de bırakmaya karar verdik" ifadelerini kullandı.