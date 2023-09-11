Yeşilyurt Belediyesi Kırsal Bölgelerde Yol Yenileme Çalışmalarına Devam Ediyor

Yaşanan büyük depremlerden dolayı nüfusu artan Yeşilyurt'un kırsal bölgelerindeki yaşam şartlarını daha nitelikli hale getirmek için 7/24 mesai yapan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, 4.5 km'lik sathi kaplama çalışmasıyla yol ağını yenilediği Fatih Mahallesinde planlamaya alınan 2.5 km'lik kilit taşı çalışmasını da yaparak bölgenin ulaşım ağını sağlıklı ve güvenli bir boyuta taşıyor.

Verimli tarım arazileri ve bereketli topraklarıyla tarımsal anlamda güçlü bir potansiyele sahip Yeşilyurt'un kırsal yaşam alanlarında tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yanı sıra pandemi süreci ve yaşanan deprem felaketlerinden dolayı vatandaşların yoğun ilgi göstermesi neticesinde ortaya çıkan 'alt ve üst yapı yatırım' ihtiyaçları, planlı ve sistemli çalışmalar neticesinde teker teker çözüme kavuşuyor.

Kırsal yaşam alanlarına ulaşımı rahat, konforlu ve sağlıklı hale getirmek için yaz dönemi boyunca yoğun bir tempoyla çalışan Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, planlamaya alınan tüm yatırımları büyük bir özenle yerine getirip, vatandaşların takdirini topluyor.

Fatih Mahallesinde gerçekleşen 4.5 km'lik sathi kaplama çalışmasının yanı sıra 2.5 km'lik kilit taşı serim çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Fen İşleri Müdürlüğünde görevli personelleri tebrik ederek kutladı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise kırsal bölgelerin yaşam şartlarını daha kaliteli hale getirmek için yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi.

Fatih Mahallesinde planlamaya alınan yol yenileme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü sözlerine ekleyen Başkan Çınar, 'Yeşilyurt için durmak yok, sürekli çalışıyoruz, emek sarf ediyoruz, ekiplerimizle birlikte 7/24 vatandaşlarımızın emrindeyiz" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin örnek bir hizmet aşkıyla ilçenin tüm bölgelerine güzel yatırımlar ulaştırmaya devam ettiğini dile getiren Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışından yola çıkarak vatandaşlarımızın yaşam şartlarını daha rahat ve konforlu hale getirmek için 7/24 sahadayız. Son yıllarda dünyayı etkileyen gerek pandemi süreci gerekse de şehrimizle birlikte 11 şehrimizde büyük bir yıkıma neden olan deprem felaketlerinden sonra ilçemizin kırsal yaşam alanları yoğun bir talep gördü. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz ve üreticilerimizin yanı sıra doğal afetlerden dolayı kırsal bölgelere taşınan vatandaşlarımızın sayısı artınca doğal olarak ta hizmet talepleri arttı. Belediye olarak ta gerek ekiplerimizin tespit ettiği sorunları gerekse de muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimizden gelen talepleri, güçlü ve kalıcı yatırımlarla çözüme kavuşturmak içinde aylardır çok yoğun bir tempoyla çalışıyoruz. Yaşanan depremlerin yanı sıra hava şartlarından dolayı deforme olan yollarımızın standartını yükseltmek içinde ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor. Nüfus artışıyla birlikte bağ ve bahçe işlerinin yoğunlaştığı Fatih Mahallemizde ikamet eden hemşehrilerimizin temiz, rahat ve güvenli yollarda evlerine ve bahçelerine gitmeleri içinde sathi kaplama ve kilit taşı çalışmaları yapıyoruz. Ekiplerimiz öncelikle planlamaya alınan 4.5 km.'lik sathi kaplama çalışmasını tamamlarken ardından 2.5 km kilit taşı döşemesini de yaparak bu şirin mahallemizin sokaklarını konforlu ve temiz bir görüntüye kavuşturmuş olacaklar. Ekiplerimiz hem bu mahallemizde hem de diğer mahallelerimizde yoğun bir tempoyla çalışarak şehrimizde yağışlar başlamadan önce planlamaya alınan tüm yatırımları vatandaşlarımızla buluşturmaya çalışıyor. Çalışmalar sırasında ekiplerimize yardımcı olan muhtarlarımıza teşekkür ederken, tüm yatırımlarımızın hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Mahalle sakinleri de devam eden yol yenileme ve düzenleme çalışmalarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular. - MALATYA