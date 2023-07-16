Yeşilköy sahilinde balık tutan vatandaşın oltasına takılan martı kurtarıldı
Yaşam Haberleri
Sahilde balık tutan bir kişinin oltasına takılan martı, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Martının gagasına batan olta iğnesini gören vatandaşlar, zarar vermeden çıkardılar. Olay cep telefonuyla kaydedildi.
Yeşilköy sahilinde balık tutan bir vatandaşın oltasına takılan martı vatandaşlarca kurtarıldı.
Sahildeki kayalıklarda balık tutan kişinin oltasına martı takıldı.
Gagasına olta batan martının çırpındığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti.
Olta iğnesinin zarar vermeden çıkarılmasının ardından martı bırakıldı.
Bu anlar oradaki bir kişinin cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Semra Orkan - Yaşam