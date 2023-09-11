Yeşilçay Köyünde Kış Hazırlıkları Devam Ediyor

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay Köyünde kış hazırlıkları tam gaz devam ediyor.

Yeşilçay köylüleri kendi emekleriyle yetiştirdikleri gıda ürünlerini konserve yaparak kurutarak kış aylarına hazırlıyorlar.

Gediz'in Yeşilçay köyünde kışlık hazırlıkları yapılıyor. Son tarla mahsullerinden elde edilen ürünlerden verim alamayan vatandaşlar kışa hazırlık için pazara inmek zorunda kaldı. Her geçen yıl toprağın düşük verimli olmasının nedenini öncelikle tohuma bağlayan vatandaşlar gübre, ilaçlama ve iklim değişikliğinin bunlara sebep olduğunu belirtiyorlar.

Köylüler ekonomik şartların zorluğundan, vahşi hayvanların artışı ile verdiği ziyandan yakınırken aynı zamanda ata tohumunun özlemini de dile getiriyorlar.

Gediz ilçesine bağlı Yeşilçay köyünde yaşayan vatandaşlar tarlada son hasatlarına başladı.

Vatandaşlar yaz boyu yetiştirdiği tarla mahsullerini kaldırıyor. Köylüler güveri diye adlandırdıkları sebzelerden taze fasulye, bamya, patlıcan, mısır, domates, salatalık benzeri ürünleri son kez topluyorlar. Göç veren köylerde yaşamaya devam eden emekçi vatandaşlar yıl boyu ürettikleri gıdaların yetmediğini, market ve pazar alışverişi yapmaları gerektiğini ifade ediyor. - KÜTAHYA