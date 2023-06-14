Yeşilçam aşığı kaporta ustası, hurda aracını 'Çiçek Abbas' minibüsüne çevirdi

Hurda olarak aldığı aracı, hayranı olduğu 'Çiçek Abbas' minibüsüne çevirdi

Ordulu kaporta ustası ve Yeşilçam aşığı, 4 yıl önce satın aldığı minibüsü kendi imkanları ile filmdeki meşhur kırmızı minibüse çevirdi

ORDU Ordu'da yaşayan kaporta ustası Gökhan Demirtaş, 4 yıl önce satın aldığı 1989 model minibüsü 'Çiçek Abbas' filmindeki araca benzetti.

Altınordu ilçesinde yaşayan Gökhan Demirtaş, babasının yıllar önce kullandığı ve kendisinin de şoförlüğü öğrendiği minibüsten 4 yıl önce satın aldı. Yeşilçam filmlerini de çok seven Demirtaş aracını hayranı olduğunu ve şimdiye kadar en az 100 kere izlediği 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse çevirmeye karar verdi. Yaklaşık 2 buçuk yıllık çabanın ardından filmdeki araca benzerken, Gökhan Demirtaş aracı görenlerin çok sevdiğini, satmayı düşünmediğini belirtiyor.

"İnsanlar 'bunu neden aldın?' diyorlardı, şimdi beğeniyorlar"

Aracını çok belirten Demirtaş, "Aracı 4 sene önce 38 bin TL'ye satın aldım ve o zaman görenler bunu neden aldığımı, toparlanamayacağını söyledi. Şuan bana maliyeti 150 bini geçti. İnsanlar baktıklarında hayran kalıyor, mutlu oluyorlar ve maziye dönüyorlar. Bu bende bir hastalık. Aracı bu hale getirmem yaklaşık 2 buçuk yıl sürdü, beni de çok uğraştırdı ama değdi" dedi.

"Dizideki gerçek minibüs mü? Diye soruyorlar"

Aracı filmdekine olabildiğince benzetmeye çalıştığını ve insanlardan güzel karşılıklar aldığını kaydeden Demirtaş, "Fildeki gerçek minibüs olup olmadığını soruyorlar, çok ilgi çekiyor. Zaten babamdan kalan bir hastalıktı, kapımda 2 aracım daha var ama onları kullanmıyorum. Yeşilçam filmlerini çok seviyorum ama Çiçek Abbas filmini belki 100 defa izlemişimdir hiçbirinde sıkılmıyorum. Aracı satın almak isteyenler de oldu ama satmadım, satmayı da düşünmüyorum. Bir tane kız çocuğum var, o bu arabayı çok seviyor o nedenle duracak" ifadelerine yer verdi.