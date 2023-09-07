Yeşil leyleğin Afrika hayali seneye kaldı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde göç zamanı gelen leylekler bir bir Afrika yolunu tutarken, ailesi ile birlikte uçmayı başaramayan ve bölge halkının 'yeşil' adını verdiği leyleğin Afrika hayalleri ise seneye kaldı.

Doğal güzellikleri ile birçok hayvan türüne ve yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın'ın simgelerinden biri haline gelen leylekler, bu yıl da Aydın'ı tercih etti. Aydın'ın 17 ilçesine bağlı 108 yerleşim yerlerinde yapılan sayımlarda 434 yuvada 868 adet leylek tespit edilirken, göç zamanının gelmesi ile birlikte leylekler, Afrika yolunu tuttu. Yeşilköy Mahallesi'nde elektrik çarpması sonucu yuvasına konamayan ve yuvası güvenli bir alana taşınan leyleğin, yavruları da yumurtalarından çıkarak ailesiyle birlikte göç için havalandı. Yuvada bulun 2 yavrudan bir tanesi ise göç için uçmayı beceremeyince, geride kaldı. Bir bahçeye iniş yapmak zorunda kalan yavru leyleğin, Afrika hayalleri ise seneye kaldı. Bölge halkının 'yeşil' adını verdiği yavru leylek, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nde misafir edilirken, gerçekleştirdiği uçma denemelerinde de başarısız oldu. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce doğal bir sulak alan kıyısına götürülen yavru leyleğin buradaki uçma denemeleri de başarısız olunca, ADÜ Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Uçuncaya kadar burada misafir edilecek olan 'yeşil', daha sonra uçma aşamasına geldiğinde birkaç yıldır Söke Ovası'nda göç yapmayıp, kışlama yapan leyleklerin olduğu bölgede doğaya bırakılacak.

"Afrika hayalleri bir yıl gecikmeli olacak"

Yavru leyleğin Afrika hayallerinin artık bir yıl gecikmeli olacağını ifade eden EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü; "Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Azap Gölü yakınlarındaki Yeşilköy'de elektrik telleri üstüne yuva yapan bir leylek, yağmurlu bir günde çok kez denemesine rağmen elektrik çarpması yüzünden yuvasına inememişti. AYDEM Elektrik Dağıtım Şirketinin aracıyla yuvaya çıkıp kontrol edilmişti. Yuvada bulunan 3 yumurtayı havluya sararak aşağıya indirmiş ve riskli yuvayı da aşağıya almıştık. Tehlikesi bulunmayan başka bir direğin üzerine yapay platformlu bir yuva inşa ederek, yumurtaları koymuştuk. Ebeveyn leylek gelerek yuvayı ve yumurtaları sahiplenmişti. Yapılan izlemelerde yuvadaki 3 yumurtadan, önce biri daha sonra diğeriyle birlikte 2 yavru çıkmıştı. Göç zamanı geldiğinden Yeşilköy'deki tüm leylekler gitmiş sadece 2 yavrusuyla ebeveyn leylek kalmıştı. Yavrulardan büyüğü annesiyle beslenmek için uçuyor ancak küçük olanı uçamıyordu. Ebeveyn leylek yuvayı terk etmemiş, bir hafta daha yavru leyleği besleyerek, uçurmaya çalışmıştı. Son gün 3'ü birden yuvayı terk etti ancak yavru leylek fazla gidemeden, bir ailenin bahçesine indi. Diğerleri ardına bakmadan uçarak göç yolculuğuna çıktılar. Yeşilköylülerin, Yeşil adını taktıkları yavruyu ailenin bahçesinden alarak 1 haftadır besledik, uçma denemeleri için baya çaba sarf etti. Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Söke şefi Erdinç Kutsal ve DKMP Veteriner hekim Eda Uz'la doğal bir sulak alan kıyısına götürülen yavru leylek deneme çalışmalarında başarılı olamadı. Aydın DKMP Şube Müdürü Egemen İşcan tarafından Söke'den alınan leylek Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne götürüldü. Yavru leylek uçuncaya kadar burada misafir edilecek. Daha sonra uçma aşamasına geldiğinde birkaç yıldır Söke ovasında göç yapmayıp, kışlama yapan leyleklerin olduğu bölgede doğaya bırakılacak. Yavru leyleğin Afrika hayalleri artık bir yıl gecikmeli olacak" dedi.