Yeşil Deniz Kaplumbağası Yavruları Samandağ'da Denizle Buluştu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, vatandaşların gözleri önünde denizle buluşarak Akdeniz'in sularına ilerledi. Olay anı cep telefonlarıyla görüntülendi.

HATAY'IN Samandağ ilçesinde yuvalarından çıkan yeşil deniz kaplumbağası yavruları, denizle buluşmaya başladı.

Samandağ sahilinde saat 17.30 yuvalarından çıkan onlarca kaplumbağa yavrusu, kumlar üzerinde ilerleyerek Akdeniz'in serin sularına kavuştu. O anlara tanıklık eden vatandaşlar, yavruların yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntüledi. Nesli tükenme tehlikesi altında olan yeşil deniz kaplumbağalarının korunması için bölgede Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ile gönüllüler tarafından nöbet tutulduğu belirtildi.

Haber: Alican GÜMÜŞ/ Hatay, - Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte TYT, AYT ve YDT şampiyonları

YKS birincileri hangi illerden çıktı? İşte şampiyonlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dürzi-Bedevi çatışması şiddetlendi! Suriye güvenlik güçleri Süveyda'ya konuşlanıyor

Sınırımızdaki çatışmalar kontrolden çıktı! Ordu bölgeye konuşlanıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.